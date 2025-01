Calcio a 5: la Futura contro la Ternana, ma guai a sottovalutare l’avversario

Appuntamento al sabato in trasferta. La Futura viaggia alla volta dell’Umbria. Si gioca alle ore 15 in casa della Top Power Futsal Ternana. L’avversario ha al momento 8 punti in classifica e risiede al penultimo posto nel ranking, non per questo va sottovalutato.

La Futura è ad un solo punto dalla terza piazza, quattro dalla seconda al quinto posto con 18 punti. Gli umbri puntano forte sui laterali Sachet e Morad Mallouk, quest’ultimo ha cambiato il volto del club. Fagotti in porta, De Michelis è il pivot, capace di realizzare punti pesanti. Capotosti, Giordini, Negoita rappresentano un team che può far bene: squadra in crescita, in salute, reduce da risultati importanti. Recentemente è arrivata anche la firma per Antonio Arrojo.

Principali giocatori della Ternana: Sachet Morad Mallouk Fagotti (portiere) De Michelis (pivot) Capotosti Giordini Negoita Antonio Arrojo (nuovo innesto)



Assenze e novità in casa Futura

Tante assenze per la Futura, da Cividini a Minnella, da Pannuti a Squillaci: molte sfortune che proveranno a caricare ancor di più il team allenato da Tonino Martino ed Humberto Honorio. Il nuovo innesto Giò Pedotti, invece, sarà disponibile dalla prima del girone di ritorno.

Insomma, è una gara molto importante, per consolidare la grinta e l’atteggiamento visti da inizio anno e combattere tra mille peripezie. Arbitrano Alessandro Solito di Castelfranco Veneto, Stefano Lavanna di Pesaro con Eugenio Cipolla di Roma 1 al cronometro.

La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina social del team ospitante.