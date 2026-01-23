Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3,8 a Serrastretta
La Sala Operativa regionale è in contatto con i sindaci dei comuni interessati
23 Gennaio 2026 - 16:33 | di Redazione
Ancora una scossa di terremoto in Calabria. Alle 15:20 di questo pomeriggio, secondo quanto riportato dall’NGV, la terra ha tremato in provincia di Catanzaro, nello specifico nel comune di Serrastretta.
Il sisma, avvenuto ad una profondità di circa 10 km, ha avuto una magnitudo di 3,8.
