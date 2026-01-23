City Now

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3,8 a Serrastretta

23 Gennaio 2026 - 16:33 | di Redazione

Ancora una scossa di terremoto in Calabria. Alle 15:20 di questo pomeriggio, secondo quanto riportato dall’NGV, la terra ha tremato in provincia di Catanzaro, nello specifico nel comune di Serrastretta.

Il sisma, avvenuto ad una profondità di circa 10 km, ha avuto una magnitudo di 3,8.

La Sala Operativa regionale è in contatto con i sindaci dei comuni interessati.

