Terremoto in Marocco, Mancuso: ‘Solidarietà ai 15.000 marocchini in Calabria’

Di seguito il comunicato del presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso sulla recente tragedia in Marocco.

Prosegue Mancuso:

“Piena solidarietà alle comunità marocchine che risiedono in Italia e, in particolare, ai 15.000 marocchini che vivono in Calabria, immaginando lo sconforto e la tristezza nei loro cuori per i familiari coinvolti e la loro terra natia”.