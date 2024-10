Terremoto a Rizziconi, scossa di magnitudo 3.6 avvertita in provincia

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Reggio Calabria, l’epicentro è stato registrato a cinque chilometri a sudovest del comune di Rizziconi

La terra ha tremato nuovamente in Calabria.

All’alba di oggi, lunedì 8 luglio, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:51 nel sudovest, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 58 chilometri di profondità ed epicentro a 5 chilometri a sudovest del comune di Rizziconi.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa di terremoto è stato avvertito in tutta la provincia, in particolare nell’area della piana di Gioia Tauro.