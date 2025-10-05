Terremoto nello Stretto di Messina: scossa avvertita dai cittadini
La scossa è stata avvertita dai cittadini. Non si rilevano danni
05 Ottobre 2025 - 10:21 | di Redazione
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina).
Alle 00:47 di questa notte (5 ottobre 2025) la Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato una scossa di terremoto nello Stretto di Messina con coordinate 38.2647, 15.6765 a 15 km di profondità.
Il sisma è stato avvertito tra Reggio Calabria e Messina, senza causare danni. Le autorità continuano a monitorare la situazione.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.