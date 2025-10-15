Lieve scossa nello Stretto di Messina: nessun danno segnalato

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 ha colpito la zona dello Stretto di Messina.

La scossa si è verificata oggi 15 ottobre 2025, alle 10:41:09 UTC, corrispondenti alle 12:41:09 ora italiana. L’evento sismico, avvenuto a una profondità di 15 km, è stato localizzato dalle autorità sismiche della Sala Sismica INGV-Roma.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 38.0642 di latitudine e 15.5983 di longitudine, un’area già conosciuta per essere soggetta a sismi di bassa intensità, ma che non ha registrato danni significativi. Al momento, non sono segnalati feriti né danni alle strutture.

Il terremoto rientra nella normale attività sismica della zona, che si trova in una delle aree più sismicamente attive d’Italia. Le autorità locali, tuttavia, monitorano costantemente la situazione, pronti a intervenire nel caso in cui si verifichino scosse di maggiore intensità.