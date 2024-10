Redel diventa installatore ufficiale ‘Tesla Powerwall’, la batteria del futuro

La tecnologia si rinnova, giorno dopo giorno e REDEL è sempre al passo con i tempi. La ditta di Reggio Calabria, specializzata in impianti elettrici, è divenuta installatore ufficiale di Tesla Powerwall.

La batteria del futuro

Uno degli obiettivi aziendali della REDEL è proprio quello di sfruttare le energie nel miglior modo possibile, attraverso l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili sul mercato e mediante l’adozione di un comportamento responsabile verso gli usi energetici.

Da qui l’incontro con Tesla Powerwall.

Essere efficienti energeticamente vuol dire sfruttare l’energia in modo razionale, eliminare sprechi e perdite dovuti al funzionamento e alla gestione non ottimale di motori, caldaie, lampade, ma anche di edifici e mezzi di trasporto. Aumentare l’efficienza dei propri impianti domestici permette di risparmiare energia, abbattere i costi fissi e variabili e soprattutto rispettare l’ambiente.

Cos’è Tesla Powerwall

Una batteria ricaricabile che accumula l‘energia generata dai pannelli fotovoltaici o dalla rete elettrica, rendendola disponibile quando serve.

Ridurre al minimo le emissioni e l’inquinamento, oggi, è ancora più possibile grazie alla Powerwall Tesla 2, uno degli esempi più vividi di oggetto tecnologico applicato al settore delle energie rinnovabili.

Siete pronti a trasformare, radicalmente, le vostre case e le vostre abitudini energetiche?

I vantaggi di Tesla Powerwall 2

Tesla l’energia per rendere la propria casa energeticamente autonoma. Come? Semplicemente accumulando l’energia generata dai pannelli fotovoltaici. In alternativa, per chi ha un contratto con tariffa elettrica bioraria, Tesla Powerwall 2 può assorbire l’energia elettrica dalla rete nella fascia oraria più conveniente e renderla disponibile in quella più cara.

Cosa rende speciale Tesla Powerwall? Tre fattori fondamentali:

la capacità , ovvero la quantità di energia in kWh che sono in grado di accumulare ed erogare;

, ovvero la quantità di energia in kWh che sono in grado di accumulare ed erogare; la potenza , la velocità con cui viene immagazzinata e rilasciata l’energia in eccesso;

, la velocità con cui viene immagazzinata e rilasciata l’energia in eccesso; la durata, il numero di cicli garantiti nei quali la batteria lavorerà al massimo della sua efficienza.

La PowerWall 2 è adatta per essere posizionata sia all’interno che all’esterno. Garantisce resistenza ad alte e basse temperature e a qualsiasi tipo di agente atmosferico avverso. Una volta installato, l’impianto sarà totalmente gestibile dal proprio smartphone grazie all‘app Tesla, che fornirà totale controllo su ogni suo aspetto.