“I Tesori del Mediterraneo”, grandi ospiti con la comicità di Made in Sud

Sono giorni di caldo torrido ma anche di lavoro intenso per la macchina organizzativa de “I Tesori del Mediterraneo”, la manifestazione clou dell’estate reggina organizzata dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, in programma dal 31 luglio al 4 agosto sul Lungomare di Reggio Calabria.

Mentre si rimettono in sesto le imbarcazioni greco-romane protagoniste della “Regata del Mediterraneo” e si ultimano gli ultimi dettagli per l’allestimento de “La Cittadella del Mediterraneo”, arrivano le conferme dei primi ospiti degli spettacoli del 2, 3 e 4 agosto in programma sul Lungomare.

I primi nomi ad essere svelati sono quelli dei comici che allieteranno le 3 serate con le loro performance di cabaret. Nomi importanti, che tutti conoscono e apprezzano per averli visti esibirsi sui palcoscenici televisivi più importanti. Si inizia giorno 2 agosto con lo spettacolo “Salite a bordo” e la comicità di Ciro Giustiniani, direttamente da “Made in Sud”. Tra i suoi personaggi più riusciti, San Gennaro, l’operaio di Pomigliano fino ad arrivare a Don Ciro del Boss delle Cerimonie.

Sabato 3 agosto, protagonisti della serata “I giochi delle Dee”, saranno Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio, anche loro punte di diamante di “Made in Sud”. DI Paolantoni memorabili sono stati i suoi personaggi nati a “Mai dire gol”, come Robertino e il famoso tormentone “Ho vinto qualche cosa???”. D’Ausilio inizia al “Pippo Kennedy Show” accanto a Serena Dandini, per poi calcare il palcoscenico di Zelig ed essere protagonista nel programma di Ale & Franz “Buona la prima”.

Infine, ospite della serata conclusiva del 4 agosto, “L’Olimpo degli dei”, sarà il duo Gigi & Ross, apprezzatissimi comici già visti su Italia 1 Zelig, Mai dire Martedì, Colorado.

Questi sono solo i primi nomi dei numerosi ospiti che saranno protagonisti della 5 giorni de “I Tesori del Mediterraneo”, in attesa di svelare nei prossimi giorni il cast e il programma completo di tutta la manifestazione.