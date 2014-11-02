Tesoro Italia – Il patrimonio negato. Ecco il primo volume della collana ‘Guide d’Italia’ di Touring Club Italiano

E’ trascorso un secolo da quando il Touring Club Italiano ha mandato in stampa il primo volume della collana “Guide d’Italia”, passate alla storia con il più noto nome di Guide Rosse, facendo sì che, grazie ai dettagli e alla ricchezza delle informazioni contenute, fosse riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali come repertorio ufficiale del patrimonio culturale italiano.

Il Touring accende i riflettori sul patrimonio negato

Oggi il Touring, nel 120° anniversario della sua fondazione, sceglie una nuova avventura: accende i riflettori sul “patrimonio negato” in Italia: palazzi, ville, castelli, edifici religiosi, musei, collezioni e aree archeologiche; 46 beni (i primi 46) raccontati in brevi saggi d’autore e illustrati da centinaia di fotografie per un nuovo sorprendente viaggio attraverso l’Italia.

Tesoro Italia è lo strumento che il Touring propone non solo per denunciare la situazione attuale, ma per invitare Soci e cittadini a partecipare attivamente segnalando altri beni negati attraverso il sito www.tesoroitalia.touringclub.it.288 pagine nelle quali l’Associazione dichiara il proprio impegno nei confronti del Paese indicando il contesto nel quale si deve muovere la politica del turismo. Il TCI, infatti, da oltre un secolo promuove il patrimonio italiano senza dimenticare gli angoli meno noti, le tradizioni ed il made in Italy cercando di valorizzare quella che viene definita Italia minore grazie a diverse iniziative come le Bandiere arancioni, che certifica i comuni dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti che si distinguono per un’offerta turistica di qualità e “Aperti per Voi”l’iniziativa che rende fruibili, in modo sistematico e continuativo, luoghi d’arte e di cultura difficilmente accessibili o chiusi al pubblicoTesoro Italia, realizzato in esclusiva per i soci TCI, è un viaggio nell’Italia meno nota introdotto da Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano, Antonio Paolucci, storico dell’arte italiano e attualmente Direttore dei Musei Vaticani, Philippe Daverio, critico e storico dell’arte e Massimo Negri curatore museale, professore di museografia e curatore del volume.

120 anni di promozione del turismo in Italia

In 120 anni il Touring ha “inventato” il turismo in Italia e contribuito a fare dell’Italia un Paese reale, vicino, accessibile convinto non solo dell’utilità sociale e culturale del turismo, ma anche dell’elevato potenziale attrattivo dell’Italia intera. Promuovere e valorizzare l’eredità culturale non è quindi per il TCI una conquista recente. La sfida dell’Associazione per il futuro è affrontare il turismo di oggi e di domani e fare in modo che le reali potenzialità del nostro Paese coincidano con le aspettative e le percezioni degli italiani e dei viaggiatori