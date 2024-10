Test di ammissione a medicina, Grillo: “Auguri a voi che sognate di indossare il camice”

Commenta così su facebook il ministro alla salute Giulia Grillo. Oggi, martedì 3 settembre, migliaia di giovani italiani, tra cui anche tanti calabresi hanno inseguito posto il primo mattone (incerto) del loro futuro tentando l’ammissione al test di medicina.

“Per loro, per i loro progetti e per il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale, dobbiamo concretizzare un serio ripensamento delle regole per la formazione post laurea per far sì che a ogni futuro medico siano assicurate reali opportunità nel nostro Paese e che non ci sia più carenza di specialisti negli ospedali e sul territorio”.