Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta

“Una giornata cruciale, non solo per il Trapani ma per la Serie C, perché, come ormai noto, il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà in merito alla situazione del club granata, che potrebbe essere escluso dal torneo di terza serie nel giorno in cui sta andando in archivio la 31ª giornata del campionato. In sostanza quando mancano otto turni al termine della regular season.

Se la società di Valerio Antonini dovesse effettivamente essere estromessa, e l’ipotesi non è remota, si dovrà riscrivere la classifica del Girone C, con cambi sensibili sia nei piani alti che in quelli bassi della stessa. Anche in questo caso, come per il Girone B dove è stato escluso il Rimini, non ci sarebbe più la retrocessione diretta, ma chiaramente cambierebbe anche la corsa al vertice”.

fonte: TMW