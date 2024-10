Un telegiornale per il sud, la proposta di Klaus Davi al ministro Provenzano

Il quotidiano Gazzetta del Sud fa un appello al Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, a firma del massmediologo Klaus Davi. Nell’articolo si lancia infatti una petizione al Ministro affinché si realizzi un Tg della RAI al Sud.

Nel pezzo si legge:

“Rivolgiamo la nostra proposta al ministro Provenzano, una proposta che tiene in considerazione il lavoro ma anche l’aspetto mediatico: la realizzazione di un primario telegiornale della Rai in una grande città meridionale. Non importa che si tratti di Bari, Reggio Calabria, Cagliari o Palermo, l’importante è che sia simbolicamente realizzato in una città di questa terra tanto bistrattata.

D’altronde le strutture della televisione di Stato ci sono già. Potrebbe essere affidato alla TGR, che con le sue sedi presenti in ogni regione ha già una particolare attenzione alle istanze del territorio”.