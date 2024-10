Tg1 Persone dedica un servizio alla storia di Spatari e Maas. “Il MuSaBa rischia di finire ad Amsterdam”

L’approfondimento del Tg1 “Persone” dedica un servizio alla storia di Nik Spatari e Hiske Maas a Mammola. E i due rilanciano l’allarme: «Non abbiamo più lo spazio per restare».

Il Musaba racchiude oltre 50 anni di storia. Un luogo dove passato e presente si fondono regalando al visitatore un raccolta di opere originali in un altrettanto originale parco museale. Ma il Musaba di Mammola significa anche difficoltà. Quelle che spesso Nik Spatari e Hiske Maas raccontano senza paura.

«Spesso qualcuno ha voluto mandarci via ma noi abbiamo fatto di tutto pur di restare», racconta Hiske nell’approfondimento del Tg1 “Persone”.

Racconta di una vita vissuta in Calabria e di cui la collezione, costituita da più di mille opere, ne rappresenta la testimonianza.

«Ma non abbiamo più lo spazio per poter restare», dice Hiske. «Abbiamo più volte parlato con la Regione Calabria e con il Mibact per aiutarci ma non abbiamo avuto mai risposte. E se continuerà così – ha concluso Hiske -, saremo costretti a portare la collezione ad Amsterdam».

Fonte: Corriere della Calabria