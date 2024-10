‘The Hunt’, a Reggio le riprese di un’importante serie Tv tedesca

Reggio Calabria sempre più cornice per film e serie tv di livello internazionale. Sono passati pochi giorni dalle riprese del nuovo film di Mimmo Calopresti, ‘Via dall’Aspromonte’, con un cast di spessore compreso il reggino Marcello Fonte, reduce da un 2018 indimenticabile.

Da un film girato in Calabria e che parla delle radici della nostra serie, ad una fiction tedesca. Reggio e la sua provincia infatti faranno da sfondo alla serie tedesca ‘The Hunt’, girata dal regista Urs Egger. Nei giorni scorsi c’era stato l’incontro tra le istituzioni e i referenti per l’Italia della Produzione tedesca: Line Producer Giovanna Emidi ed il location manager Michele Geria.

La Società di produzione tedesca Lailaps Pictures Gmbh arriverà presto in Calabria per girare una fiction per la rete televisiva nazionale tedesca con attori protagonisti di livello internazionale, come lo stesso regista Egger.

Le riprese inizieranno il 10 dicembre in località Fiumara, oltre al Borgo Antico di Fiumara sono state scelte altre belle location tra Reggio (Corso Garibaldi e Lungomare Falcomatà) e Villa S. Giovanni per rappresentare e promuovere il territorio calabrese nel panorama internazionale.