The Sparkling Diamonds torna al Teatro Cilea con “IL MUSICAL”

Gli allievi della “THE SPARKLING DIAMONDS”, dopo il successo di “MALEFICA Il Musical”, sono pronti ad emozionarvi con un nuovo entusiasmante show che vedrà la partecipazione straordinaria dei ragazzi dell’U.N.I.T.A.L.S.I. : “Dove c’è talento non esistono barriere”.

Il nuovo spettacolo unisce alle performance tratte da alcuni dei musical più famosi (ANNIE PETER PAN e CHICAGO) un’originale messa in scena della celeberrima commedia di Shakespeare “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” in cui mito, fiaba e quotidianità si intersecano senza soluzione di continuità. Il copione, magistralmente adattato dalla docente di recitazione SILVANA LUPPINO che ne ha anche curato la regia, è stato arricchito con l’inserimento di alcuni sonetti del noto drammaturgo che verranno cantati dai protagonisti sulle note di musiche originali di MARIO LO CASCIO e ROSAMARIA SCOPELLITI con l’arrangiamento e la produzione musicale di BIAGIO LAPONTE.

Uno staff di docenti ha seguito la preparazione dei giovanissimi allievi del Centro Musical che per il canto sono stati diretti da Rosamaria Scopelliti, per la recitazione da Daniele Morabito (bambini) e da Silvana Luppino, per la danza dalle direttrici artistiche Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi, autrici delle coreografie.

Lo spettacolo andrà in scena presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea” questa sera alle ore 21,00.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’UNITALSI di REGGIO CALABRIA, associazione impegnata a dare aiuto a coloro che sono ammalati, disabili e che si trovano nello stesso tempo in disagiate condizioni economiche.

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Studi Musicals “The Sparkling Diamonds”

0965/48357- 328/9068983 – 393/9467853- 338/3097639

k.crucitti@gmail.com-echindemi@gmail.com