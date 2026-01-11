The Voice Kids 4, la reggina Emma si aggiudica il Superpass e vola in finale – VIDEO

Si chiama Emma Baggetta, la piccola e talentuosa cantante che ha emozionato il pubblico di ‘The Voice Kids 4‘ nella serata di ieri, con un’esibizione che ha conquistato l’intera giuria.

Emma ha 13 anni ed è una studentessa del ‘Convitto Nazionale‘ T. Campanella di Reggio Calabria.

La giovane cantante reggina, figlia d’arte (il papà Vincenzo è un ex musicista), ha impreziosito il talent show condotto da Antonella Clerici, con “E poi” di Giorgia, conquistando il prestigioso Super Pass di Loredana Bertè, che le apre direttamente le porte della finale.

Una performance emozionante, che ha impressionato i quattro giudici Clementino e Rocco Hunt, Loredana Bertè, Arisa e Nek.

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Loredana Bertè ha deciso di giocare il suo Super Pass. Un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole.

Emma Baggetta arriva da Reggio Calabria ma sogna New York: se potesse, parlerebbe solo inglese e vivrebbe nella Grande Mela. La sua passione per la musica nasce in famiglia: aveva persino messo da parte i soldi per la sua prima lezione di canto, lezione che poi il papà ha deciso di regalarle. Ama la musica soul americana e la porta sul palco con grande personalità. Con sé ha sempre un quadrifoglio portafortuna, dono della sorella, mentre si è esibita a ‘The Voice Kids 4‘.