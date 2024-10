L’ex di turno Thiago Cionek: ‘A Reggio Calabria sto alla grande’

Uno degli ex della sfida con la Spal è Thiago Cionek, il difensore che con la maglia dei ferraresi ha giocato per 74 volte e realizzato anche una rete. Ha rilasciato una lunga intervista a “Il Resto del Carlino”, parlando dei suoi trascorsi e delle indimenticabili vittorie nella massime serie, tra cui quella con la Juventus, ma di seguito riportiamo i passaggi che riguardano la sfida di sabato ed il racconto della sua esperienza in amaranto:

Con la Spal match aperto

“Il pubblico ci sta trascinando, coi biancazzurri un match aperto. Ho firmato un contratto triennale e a Reggio Calabria sto davvero alla grande. Finalmente sto cominciando a vivere a 360 gradi la città, che l’anno scorso non ho potuto conoscere a fondo a causa della pandemia. Lo stesso vale per la tifoseria, che nelle prime gare casalinghe si è fatta sentire tantissimo…”.