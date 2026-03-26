Think Tank Talent: 120 studenti dell’UniRC al lavoro per progettare gli spazi del futuro

Resort come “cantieri di idee”: studenti e imprese fianco a fianco per ripensare spazi e identità del territorio. Think Tank Talent entra nel vivo

Entra nel vivo Think Tank Talent, il laboratorio di innovazione che mette al centro i giovani progettisti calabresi e li porta direttamente sul campo, dove le idee si confrontano con la realtà. È la fase dei sopralluoghi a segnare il passaggio decisivo, quello in cui la formazione diventa esperienza e il talento si misura con le esigenze concrete di imprese e territori.

Nei giorni scorsi, 60 studenti hanno inaugurato questo percorso al Santa Caterina Village di Scalea, vivendo un’esperienza immersiva a stretto contatto con l’imprenditore e iniziando a sviluppare i primi concept progettuali. Un confronto diretto che ha trasformato l’analisi teorica in proposta, tra moodboard, visioni e ipotesi di intervento.

Da Scalea a Squillace: la nuova tappa sul campo

Il progetto prosegue ora con una nuova tappa. Altri 60 studenti saranno protagonisti al Club Village Porto Rhoca di Squillace, ospiti di GB Hotels Srl, per una sessione di sopralluoghi e co-progettazione. Anche qui, l’obiettivo è chiaro: interpretare gli spazi, valorizzarli e immaginare soluzioni innovative capaci di coniugare estetica, funzionalità e identità del territorio.

Più che un semplice percorso formativo, Think Tank Talent si configura come un laboratorio concreto di sperimentazione, in cui il dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo genera valore reale. I giovani partecipanti non sono spettatori, ma protagonisti di un processo che li chiama a rispondere a sfide progettuali autentiche, partendo da casi studio messi a disposizione da imprese che investono nella creatività e nell’innovazione.

Un progetto tra Università, imprese e cultura del design

Promosso insieme a Think Tank Trust, a MeTA – Metodi e Tecniche per l’Abitare dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e a ToolsForCulture, il progetto si inserisce in una visione ampia che punta a rafforzare il legame tra cultura del progetto, sviluppo territoriale e nuove generazioni.

Le strutture coinvolte – dal Santa Caterina Village al Club Village Porto Rhoca – diventano così spazi di sperimentazione attiva, veri e propri cantieri di idee in cui ripensare l’architettura e il design in chiave contemporanea.

In questo quadro, Think Tank Talent si afferma come motore di connessioni e opportunità, capace di mettere in relazione competenze, visioni e bisogni reali, contribuendo alla crescita dei territori e all’emersione di una nuova generazione di progettisti.

Non solo formazione, dunque, ma un percorso che punta a lasciare un segno concreto: trasformare il talento in progetto e il progetto in sviluppo reale.