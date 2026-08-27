Tilde Minasi replica Furgiuele: ‘Ingratitudine verso la Lega e Salvini’

'Oggi è fin troppo comodo cercare visibilità mediatica. Reggio e la Calabria hanno bisogno di rappresentanti coerenti'

“Il rispetto e la gratitudine politica dovrebbero essere alla base dell’agire di chiunque abbia avuto il privilegio di rappresentare i cittadini nelle istituzioni. Spiace constatare come l’onorevole Domenico Furgiuele stia rivolgendo attacchi pretestuosi contro la Lega e contro il nostro leader Matteo Salvini, dimenticando del tutto chi gli ha consentito di emergere, garantendogli visibilità, ruoli e uno spazio politico che altrimenti non avrebbe mai ottenuto”. Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi.

Minasi: «Oggi è fin troppo comodo cercare visibilità mediatica»

“Prima che la Lega e il progetto di Matteo Salvini gli offrissero una piattaforma di rilievo – prosegue Minasi – la sua presenza nel panorama politico era marginale, se non del tutto inesistente. Oggi è fin troppo comodo cercare visibilità mediatica criticando la casa politica che lo ha accolto e valorizzato, per poi saltare sul carro dell’opportunismo di turno nella speranza di garantirsi una futura ricandidatura. I cittadini calabresi, tuttavia, sono attenti e sanno distinguere chiaramente chi lavora con serietà per il territorio da chi rincorre esclusivamente la tutela della propria poltrona”.

«Reggio e la Calabria hanno bisogno di rappresentanti coerenti»

“Reggio Calabria e l’intera regione – aggiunge la senatrice reggina – necessitano di rappresentanti coerenti, leali e radicati nei propri valori, non di trasformismi dettati dall’ansia di posizionamento personale. Cambiare casacca non basta a rigenerare una parabola politica ormai logora”.

«Il futuro politico non si costruisce sull’ingratitudine»

“Il futuro politico non si costruisce sulla memoria corta o sull’ingratitudine verso chi ti ha dato fiducia. Nutro forti dubbi sul fatto che questa ennesima operazione tattica possa portargli i risultati sperati. La Lega continua e continuerà a lavorare con determinazione per il rilancio della Calabria e del Mezzogiorno, a testa alta e al fianco di Matteo Salvini”, conclude Minasi.