Tirocinanti in Calabria, Cannizzaro: ‘Impegno mantenuto’

Attraverso un post su Facebook, l’On. Francesco Cannizzaro ha espresso soddisfazione in merito alla vicenda dei tirocinanti calabresi.

“Il 26 aprile ho preso un impegno. Oggi posso dire a gran voce di averlo rispettato! Infatti le prossime ore segneranno una nuova pagina per i lavoratori #TIROCINANTI della Calabria”.

“Gli emendamenti al Decreto #Sostegni bis -sottolinea Cannizzaro- verranno approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, destinando 60 milioni ad organizzare concorsi per i c.d. “ministeriali”.

Ma non lasciamo indietro nessuno: per i TIS è pronta la proroga (piccola grande vittoria) che ci dà più tempo per portare avanti i processi di stabilizzazione già pensati con il Governo centrale e con il nuovo corso della Regione.

Con la sua preziosa attività di Capogruppo, determinante è stato il prossimo Presidente della Calabria Roberto Occhiuto, lungimirante. Significativo l’apporto dell’Assessore Fausto Orsomarso, sempre in prima linea.

Con pazienza e determinazione metteremo la parola FINE alla precarietà per tutti e 7mila”, il post pubblicato dall’On. di Forza Italia.