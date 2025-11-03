‘T. Minniti’, stoccaggio dei rifiuti a pochi metri dallo scalo. Franchini: ‘Scelta scellerata’

L’aeroporto ‘Tito Minniti‘ prende forma. Reggio Calabria presto avrà un nuovo scalo, moderno e all’avanguardia, con una nuova area imbarchi formata da un duty free, 5 gate, un bar ristorante e un’intera ala affacciata sullo Stretto che garantirà sicurezza ed efficienza ai tanti passeggeri in partenza.

In attesa della progettazione dell’altra ala dedicata agli arrivi, Sacal ha avviato una serie di interventi che puntano al miglioramento dello scalo, anche all’esterno della struttura principale. E’ stata infatti regolamentata l’area parcheggio e presto, come annunciato su queste pagine, verranno trasferite le compagnie di noleggio auto all’interno del perimetro aeroportuale, con il trasferimento dentro alcuni locali in concessione di Sacal.

Affinchè lo scalo possa avere un impatto positivo per i turisti è necessario però che anche le altre aree limitrofe e i servizi offerti fuori dal ‘T. Minniti’ siano funzionali e utili allo scalo, senza essere da ostacolo o da intralcio allo sviluppo dello stesso aeroporto.

E’ necessario dunque per questo che le istituzioni, Sacal e Comune, dialoghino per lo sviluppo delle aree adiacenti al Tito Minniti, in modo da avere la stessa idea e concezione di sviluppo territoriale.

C’è un’area ad esempio che insiste su via Ravagnese Salita Aeroporto adibita allo stoccaggio dei rifiuti, la cui destinazione non piace a Sacal, se si pensa all’odore che in alcuni giorni arriva nei pressi dello scalo reggino.

Parliamo dell’area in cui vengono parcheggiati i container di rifiuti in concessione a Castore, che dista meno di 100 metri dall’aeroporto.