Reggio, nel ricordo di Titti Baldassar una raccolta fondi per le cure palliative

Ci sono storie che non finiscono nel giorno dell’addio. Restano nei gesti. Nelle scelte. Nel modo in cui chi rimane prova a trasformare il dolore in qualcosa che possa aiutare altri.

È quello che la famiglia di Titti Baldassar ha scelto di fare, seguendo le sue ultime volontà.

Dopo la sua scomparsa, che ha commosso Reggio Calabria e tante persone che l’hanno conosciuta dietro i banconi dei locali cittadini, è stata avviata una campagna di raccolta fondi.

Un gesto d’amore nel nome di Titti

Titti era una presenza conosciuta, familiare, luminosa. Per anni ha attraversato la vita notturna reggina con il suo sorriso, con il suo modo diretto e autentico di stare con le persone.

Chi l’ha incontrata anche solo una volta ricorda la sua energia. Chi le ha voluto bene sa quanto fosse capace di lasciare qualcosa.

Oggi, nel momento più difficile, la sua famiglia ha deciso di rispettare un desiderio preciso: sostenere una causa legata alle cure palliative, un diritto importante per chi affronta una malattia grave e per le famiglie che vivono accanto a loro questo percorso.

La raccolta fondi e l’invito a donare

La donazione può essere effettuata attraverso il sito dell’Hospice Via delle Stelle.

Per partecipare alla raccolta fondi è possibile collegarsi al seguente link:

https://www.hospiceviadellestellerc.it/

Ogni contributo, anche piccolo, può diventare parte di questo gesto collettivo. Un modo concreto per ricordare Titti e per sostenere chi ogni giorno vive il bisogno di cura, ascolto e accompagnamento.

Il valore delle cure palliative

Le cure palliative non parlano soltanto di malattia. Parlano di dignità. Di presenza. Di vicinanza.

Sono un sostegno per chi affronta un momento fragile della vita e per le famiglie che accompagnano i propri cari lungo un percorso difficile.

Per questo la scelta della famiglia di Titti ha un significato profondo: trasformare il dolore in aiuto. Rendere il ricordo qualcosa di vivo. Continuare, in un altro modo, a prendersi cura degli altri.

Il ricordo diventa aiuto

La morte di Titti ha lasciato un vuoto grande. Ma dentro quel vuoto la sua famiglia ha scelto di seminare qualcosa, seguendo quella che era stata una indicazione della stessa Titti.

Non solo un gesto simbolico. Ma un invito alla comunità a esserci. A partecipare. A trasformare il ricordo in sostegno.

Per chi l’ha amata, per chi l’ha conosciuta, per chi ha condiviso con lei una serata, una parola, un sorriso, questa raccolta fondi è un modo per continuare a camminare accanto a lei.

La redazione di CityNow rinnova la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto bene a Titti e invita a partecipare alla raccolta fondi e a donare attraverso il sito dell’Hospice Via delle Stelle:

https://www.hospiceviadellestellerc.it/