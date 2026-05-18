Elezioni a Reggio, Donzelli (Fdi) a Piazza Camagna

Al centro dell’iniziativa il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, con la presenza di esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia

Dopo la partecipata visita di Arianna Meloni la scorsa settimana, continua l’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio reggino con un nuovo appuntamento politico in programma a Reggio Calabria.

Martedi 19 maggio, alle ore 18:30, in Piazza Camagna, si terrà infatti un incontro pubblico promosso dal partito, dal titolo “Con amore e impegno, dalla parte dei reggini! Sempre!”.

Al centro dell’iniziativa il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, con la presenza di esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito, di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, la cui presenza conferma l’attenzione del partito verso la città dello Stretto e il rafforzamento dell’attività politica sul territorio e del candidato sindaco Francesco Cannizzaro.

L’appuntamento segue la recente venuta a Reggio Calabria di Arianna Meloni e rappresenta un ulteriore segnale della volontà di Fratelli d’Italia di mantenere un rapporto costante con cittadini, amministratori e militanti locali in vista delle prossime sfide amministrative.

All’evento prenderanno parte parlamentari, consiglieri e assessori regionali del partito, oltre ai dirigenti di Gioventù Nazionale, in un momento di confronto dedicato ai temi dello sviluppo cittadino, della partecipazione e del rilancio politico e amministrativo della città.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di radicamento territoriale portato avanti da Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza e sostenere una proposta politica vicina alle esigenze dei cittadini.