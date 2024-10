Tommasi: ‘Quando ripartire in serie A? Da programmare anche gli altri campionati’

Con il problema salute sempre al primo posto, si discute ormai da giorni sulla possibilità di ripartire o meno. Il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi ha detto la sua a Radio Anch’io Sport, dichiarazioni riprese da TMW:

“Tornare a giocare è quello che ci auguriamo perché vorrebbe dire che siamo tornati alla normalità e che l’Italia è uscita dal problema. Al momento, però, non è possibile capire se e quando si potrà riprendere l’attività agonistica e concludere la stagione. Ci sono varie ipotesi al vaglio, tutte plausibili. Si parla anche di prolungare la stagione, andare oltre il 30 giugno e la scadenza naturale dei contratti, si deve pensare all’aspetto organizzativo. Bisogna capire come programmare non solo la Serie A, ma anche gli altri campionati e risolvere l’aspetto sportivo per quanto riguarda retrocessioni e promozioni”.