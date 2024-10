T. Martino: ‘Tornerei di corsa alla Reggina. Amo la città e questa maglia’

"In Italia non possono sapere quanto sia speciale il tifo amaranto"

Rimarrà nella storia della Reggina per la rete realizzata al Delle Alpi contro il Torino. Un gol memorabile che ha consegnato alla squadra amaranto la prima promozione in serie A. Ospite di “Buongiorno Reggina” è il super tifoso Tonino Martino: “E’ una situazione difficile, complicata. Guardiamo da lontano il mare sperando presto di poterci andare. Rimanere a casa, fare questo sacrificio ed attenerci a tutte le direttive che ci stanno dando.

Il Gom sta facendo un grande lavoro e per questo invito tutti a donare.

Il presidente Gallo ha fatto benissimo a confermare la fiducia a Taibi e Toscano anche per il prossimo anno. Le stagioni vanno programmate in anticipo e pensare di ripartire da persone competenti è importantissimo.

Il pubblico di Reggio è eccezionale ed il prossimo anno sperando di essere in serie B sarà ancora più bello. Io mi farò il solito abbonamento confermando la mia postazione in Curva Sud. Quanto è speciale questo settore.

In Italia non possono sapere quanto sia speciale il tifo amaranto.

Io sono sempre schietto e dico quello che penso. Sono tornato alla Reggina dopo la chiamata di Belardi, fermo restando che io a Reggio ci sono venuto ad abitare perchè amo questa città. Su quella breve esperienza non voglio tornarci, se un giorno capiterà che la Reggina possa avere bisogno di Tonino Martino io sarei felicissimo di lavorare per questa società. Starei a vita dando tutto me stesso. Non rientro nell’elenco di quegli ex che parlano di Reggina tanto per farlo. Io tifo profondamente Reggina anche senza incarichi.

