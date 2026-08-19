Scilla, Tony Esposito in concerto per San Rocco

Tony Esposito il celebre percussionista e cantante sarà in concerto a Scilla nella splendida Piazza San Rocco Venerdi’ 21 Agosto alle ore 22,00 il concerto rientra nel programma degli spettacoli organizzati dal Comune di Scilla in occasione dei festeggiamenti per SAN ROCCO.

Tony Esposito a Scilla con una formazione di 6 elementi

L’artista partenopeo si presenta con una formazione di 6 elementi ed in occasione del concerto farà ascoltare le sue hits quali Kalimba de luna, Sinue’ e tante altre oltre ad un momento omaggio a Pino Daniele artista con il quale ha collaborato per oltre 20 anni. La musica di Tony (il cui vero nome è Antonio) Esposito è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea.

Le collaborazioni di Tony Esposito

Prima di affacciarsi all’attività discografica in proprio, Toni (Tony) Esposito ha contribuito, durante gli anni settanta, al “sound ritmico” di diversi artisti italiani quali: Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi, Mauro Pelosi. Insieme a Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte.

Il concerto in Piazza San Rocco

Pertanto si prospetta un concerto con ottimo sound e divertimento.

L’evento è organizzato dal Comune di Scilla e la produzione è della Momenti Sonori Srl di Milano.