Carnevale 2013: Le Maschere Top da Non Perdere

Il Carnevale 2013 in città è ricco di feste, veglioni in maschera e serate in discoteca, offrendo numerose occasioni per indossare abiti di Carnevale originali. Citynow.it vi guida tra le maschere più in voga del 2013!

Maschere Must-Have per il Carnevale 2013

Il nostro consiglio numero uno è osare! Per il 2013, la maschera più gettonata è quella di PSY, ispirata al tormentone musicale degli ultimi mesi. Per realizzarla, avrai bisogno di una giacca tuxedo azzurra bordata di nero, una camicia bianca, un papillon nero, pantaloni neri classici, e scarpe da ballo bianche e nere. Non dimenticare l’accessorio fondamentale: gli occhiali da sole simili a quelli indossati da PSY nel video “Gangnam Style”.

Per le donne, il vestito da Cigno Nero, ispirato al film con Natalie Portman, rappresenta un’elegante scelta. Avrai bisogno di una calzamaglia bianca e un body nero decorato con pietre, paillettes e piume nere. Completa il look con un tutù nero e un chignon da ballerina.

Per gli uomini, il costume di Batman rimane una scelta di successo, grazie al suo look iconico composto da mantello nero e maschera. Alternativamente, il costume di Fester della famiglia Adams offre un ritorno ai classici.

Altre Opzioni di Costume

Le donne hanno anche altre opzioni tra cui scegliere: Ape Regina, domestica, hippie, anni ’50, Cenerentola, dea greca o romana, hostess, infermiera, diavolessa e strega. Si noti che il costume da vampira è considerato superato quest’anno.

Sei pronto a travestirti? Quest’anno a Carnevale, lasciati ispirare da queste idee audaci e trasforma la tua festa in un evento memorabile!