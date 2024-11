Torna anche quest’anno “Gambarie Rock Festival”

Anche quest’anno la suggestiva cornice di Piazza Mangeruca in Gambarie d’Aspromonte fungerà da sfondo all’evento musicale dell’estate di Santo Stefano.

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, nella giornata di mercoledì 24 Agosto, cinque rock band tutte “made in Reggio Calabria” e una grande band reggae proveniente dalla vicina Sicilia suoneranno a partire dalle ore 18.00 proponendo le loro composizioni inedite, per dare vita a una grande festa che si inoltrerà fino a tarda notte quando il live show lascerà spazio a un Dj set rock.

Nel dettaglio, si alterneranno sul palco del Gambarie Rock festival l’alternative rock degli Ice Scream, le atmosfere sanguigne unite ai testi al vetriolo dei Filmnoir, il rock strumentale dei Del Negro, e ancora, il pop-rock di Teresa Mascianà & i Donatori di organo e il funk rock dei Syndrome, entrambi gruppi reduci da un tour che li ha portati a calcare i palchi rispettivamente del Regno Unito e dell’Ungheria. Infine, interveranno i ritmi reggae siculo-giamaicani degli Original Sycilian Style, e, a concludere la festa, il Dj set di Daniele Giustra.

L’evento, patrocinato dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, giunto alla sua seconda edizione, mira a diventare un punto di riferimento musicale e un appuntamento fisso per il pubblico, una giornata di musica e festa che possa incentivare anche i più giovani, da tutta la Calabria e non solo, ad accorrere a Gambarie d’Aspromonte per godere dell’ospitalità e delle splendide atmosfere aspromontane.