Torna il workshop Scrittura Zoo: romanzi, teatro, giornalismo e web

Come si scrivono un romanzo, un articolo, una sceneggiatura teatrale? Come si legge un articolo? Quali sono le tecniche e gli strumenti per realizzare un buon manoscritto e una buona comunicazione? E ancora: come fare per promuovere il proprio lavoro, diventare giornalista, scrittore, drammaturgo, cercare un editore e farsi pubblicare? È un percorso completo attorno al mondo della scrittura e della comunicazione quello che propone “Scrittura Zoo”, il workshop promosso dall’Associazione Culturale Adexo nei locali di SpazioTeatro e che torna con la III edizione per chi vuole fare della scrittura un mestiere e confrontarsi con persone che condividono la stessa passione. Ma non solo: il workshop è aperto anche a semplici appassionati, autori e lettori, che vogliono acquisire una maggior consapevolezza di quello che c’è dietro un libro, un articolo o un progetto editoriale in un mondo in cui la comunicazione scritta è diventata sempre più centrale.

Fiction e non fiction: le due sezioni

Scrittura Zoo esplora quindi le tecniche, le principali regole, gli stili, gli esempi ma anche gli approfondimenti attraverso due sezioni: “fiction” che riguarda racconti, romanzi, scrittura teatrale e poesie e “non fiction” che si occupa di ufficio stampa e comunicazione, giornalismo e scrittura web. Il programma è articolato in 10 incontri collettivi sia teorici che pratici della durata di due ore ognuno, ogni lunedì (o venerdì) dalle ore 18 alle ore 20, a partire da maggio 2016. Sono previsti anche tre momenti extra di approfondimento. Il primo è una visita con seminario presso la Casa Editrice Città del Sole a cura dell’editore Franco Arcidiaco che parlerà del rapporto tra scrittore ed editore, come farsi pubblicare e proporrà l’analisi di un testo letterario famoso. Il secondo è un incontro con l’attore e regista Gaetano Tramontana di SpazioTeatro sulla scrittura teatrale e il rapporto tra autore e regista. Il terzo vedrà protagonista Antonio Calabrò, caporedattore del giornale online ZoomSud che parlerà di giornalismo d’opinione, editoriali, critiche culturali e recensioni.

La sezione Fiction con Katia Colica

La sezione “Fiction” di Scrittura Zoo prevede 6 incontri a cura della giornalista e scrittrice Katia Colica. Si passerà dal romanzo, dalla definizione di una storia, al rapporto tra scrittore e personaggi, alla scrittura per il teatro, dialoghi e monologhi, alla poesia. Dal ritmo e dalla scelta della parole fino all’editing e le correzioni finali attraverso anche laboratori pratici. La sezione “Non Fiction” prevede 4 incontri a cura del giornalista Antonio Aprile. Tra gli argomenti: l’inganno dell’articolo 21, informazione e libertà di stampa, l’evoluzione dei giornali e della figura del giornalista dalla carta al web, l’informazione multimediale e gli strumenti di un ufficio stampa. Il programma completo con tutti gli argomenti è disponibile sul sito webscritturazoo. A tutti i partecipanti che non abbiano superato un numero di assenze pari al 25% degli incontri, al termine del workshop, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli incontri si terranno presso la sala di SpazioTeatro, via San Paolo 19/A Reggio Calabria (sotto le scale accanto il Liceo Leonardo da Vinci).