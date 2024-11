Torna la quinta edizione della Notte bianca di Condofuri marina

La Notte Bianca di Condofuri Marina, giunta ormai alla sua quinta edizione, sarà come sempre ricca di sorprese e spettacoli. L’Evento, che vedrà la cittadina jonica trasformarsi in un’enorme isola pedonale, nella quale tutti gli esercizi commerciali resteranno aperti fino a tarda notte, sarà colorato da numerose e variegate bancarelle e dal mercatino dell’artigianato che animerà le vie del centro, dove non mancheranno molteplici punti ristoro dove poter gustare le specialità del posto, l’immancabile panino con la salsiccia, fino alla ormai consueta rosticceria Pizza & Co., il tutto animato da numerosi spettacoli, incontri ed intrattenimento di ogni genere dal canto, ai balli sociali, alla baby dance per i più piccoli sino all’area gonfiabili a loro dedicata.

Una festa di colori e di sapori organizzata dall’Associazione di Volontariato IPF Emmaus Onlus in collaborazione con il Comune di Condofuri e con il supporto di tante associazioni e realtà del terzo settore della provincia di Reggio Calabria, che, come ogni anno, danno il loro apporto per la realizzazione della manifestazione: dall’A.N.P.A.N.A. GEPA che curerà la viabilità e l’aspetto Protezione Civile, al Comitato Civico, al Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea ed alla Pro –Loco. Saranno inoltre presenti: l’Associazione CCM – Centro Cristiano del Mediterraneo Onlus e l’ASI – Associazione Sociologi Italiani che terranno un Incontro sul tema “Vecchie e nuove povertà” al quale seguirà l’intervento del gruppo Rayo de Sol della Cooperativa Sociale Pacesalus Onlus che curerà l’animazione della serata e le attività ludiche per i più piccini; si alternerà sul palco della Notte bianca anche il Coro degli Angeli dell’Associazione Emmaus, sino alle esibizioni degli artisti e dei musicisti condofuresi che animeranno anche le vie della città con ampi e variegati repertori. Rinnoviamo l’invito alla partecipazione di tutti per vivere allegramente insieme una serata all’insegna del divertimento, dello shopping solidale attraverso i tanti stand artigianali locali e l’immancabile riffa della solidarietà che assegnerà tanti gadget offerti dagli sponsor della Notte bianca. La Notte Bianca di Condofuri ‘Shopping Solidale sotto le stelle’ sulle note della musica, del divertimento e dell’estate, trasporterà cittadini e turisti verso la promozione della solidarietà, della legalità e della cultura, unendo aggregazione e volontariato, intrattenimento e cittadinanza attiva, per promuovere con un sorriso l’importanza, oggi più che mai, della solidarietà.