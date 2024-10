Torna a Reggio Calabria la Festa del Cioccolato

Torna anche quest’anno a grande richiesta la Festa del Cioccolato a Reggio Calabria, un evento culturale che interessa la gastronomia di settore, una ricca manifestazione che si basa sulla diffusione della cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione.

Un’iniziativa di successo, voluta e sostenuta dal gruppo di artigiani cioccolatieri con la sigla “Choco Amore” Associazione Nazionale Cioccolatieri, che ogni anno riunisce centinaia di visitatori.

L’evento, facente parte del tour nazionale “Feste del cioccolato”, farà tappa a Reggio Calabria dal 7 al 9 aprile 2017 con tante imperdibili attività: laboratori didattici, sculture e degustazioni.

Il luogo di svolgimento della festa è ancora in fase di definizione, ma nel frattempo cresce l’attesa per questa dolce manifestazione il cui fulcro è il cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale.