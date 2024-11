Torneo di fine anno per lo Sporting Reggio. Spettacolo dentro la “gabbia”.

di Nicolino D’Ascoli. Lo Sporting Reggio chiude il 2013 con un torneo in famiglia disputato presso la “gabbia” della Ludoteca Funny Club. Alla presenza di un nutrito numero di spettatori la compagine Reggina si divide in 8 piccole squadre formate da 3 calciatori e per un pomeriggio intero si gioca solo a pallone, chiusi dentro la “gabbia”. In occasione delle feste natalizie lo Sporting Reggio ha così voluto augurarsi un nuovo anno pieno di soddisfazioni e di risultati, dimenticando per un giorno l’ultimo periodo poco fortunato.Il torneo. Due gironi da quattro squadre e partite della durata di 6 minuti totali. Come per ogni classica competizione a torneo le prime due avanzavano alle semifinali e le ultime due venivano eliminate. Degna di nota la presenza in campo del direttore sportivo Manglaviti, compagno di squadra per l’occasione di Scialò e Melanie, autore di giocate straordinarie e di ben 11 gol (solo per un soffio non si aggiudica il premio marcatore andato invece a Melanie con 12 gol). Melanie che fa incetta di premi aggiudicandosi anche con merito quello per la migliore marcatura, un delizioso pallonetto da posizione quasi impossibile. Poca fortuna invece ha avuto la squadra della dirigenza, dove solo il mister Mangano si è fatto notare per quantità ed intensità. Per la cronaca i vincitori sono stati il portiere Sarica, il convalescente Eroe e Carnà, a dimostrazione che nel calcio per vincere alcune volte serve davvero solo grinta e cuore. Premi anche per i secondi classificati.Termina così per lo Sporting Reggio un’annata sportiva dai mille risvolti. Il 2013 infatti ha portato un secondo posto alla finale provinciale e un secondo posto alle finali interregionali (Calabria – Sicilia) entrambe perse ai rigori ed un inizio di stagione poco brillante, sicuramente al di sotto delle potenzialità tecniche dei giocatori Reggini. La società si augura che il nuovo anno, ormai alle porte, possa infondere più sicurezze alla squadra e dare più soddisfazioni a tutti gli addetti ai lavori.La ripresa degli allenamenti è prevista il 2 Gennaio, a soli quattro giorni di distanza dal delicato incontro di campionato contro il S.Rocco Puzzi, secondo in classifica