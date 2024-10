Torneo Universal Youth Cup, è ancora Segato Reggio Calabria

La squadra Pulcini della Scuola Calcio Segato si aggiudica la Final Eigth, del Torneo Universal Youth Cup Prev, che si è svolto a Catania nei giorni 11 e 12 febbraio, organizzato dalla società Sport Event.

A contendersi l’ambito trofeo, Segato Viola , Pol. Magica, Città di Trapani, Adelkam, Joina Calcio, Stella Nascente, Belice Sport, S.C. Corigliano, Città di Ribera .

Il torneo ha avuto una prima fase che ha sancito le otto squadre che avrebbero disputato la final eight.

Otto vittorie ed un pareggio, la marcia trionfale per Pellicanò e compagni e vittoria in finale netta 4 a 0 contro la Pol. Magica.

Da evidenziare l’apporto importante di Antonino Putortì e Andrea Finocchiaro anno 2007, ma i complimenti vanno estesi a tutti ragazzi ed allo staff tecnico.

Con la vittoria del torneo la Scuola Calcio Segato acquisisce il diritto di partecipare alle fasi finali nazionali che si svolgeranno a Forte di marmi al cospetto delle più importanti società professionistiche italiane e straniere.