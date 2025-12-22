Torrisi: ‘Qualcuno pensava che il campionato della Reggina fosse finito…’

La soddisfazione del tecnico Torrisi al termine della partita vinta contro il Sambiase, la quinta consecutiva senza subìre gol e che porta gli amaranto a quattro punti dalla vetta: “Abbiamo vinto una gara difficile. Eravamo consapevoli dell’importanza che avrebbe assunto la vittoria a prescindere da quello che accadeva sugli altri campi. Ricordo di aver detto dopo la sconfitta con la Nuova Igea che per noi era fondamentale arrivare alla fine del girone di andata non avendo oltre sei punti di distacco dalla prima, mentre qualcuno pensava fosse finito in quel momento il nostro campionato e che il sottoscritto fosse poco lucido.

Sento di poter dire di conoscere abbastanza bene questo girone, guardavo la media punti e quindi ero più che certo che qualcuno poteva perdere terreno, fermo restando che noi avremmo dovuto fare quello che stiamo facendo. Credo nel lavoro, il gruppo mi segue, si impegna, alla fine i risultati arrivano. Fermo restando che non si è fatto ancora nulla, pensate che in questo momento non siamo neppure dentro i play off, ma per il ritorno ci siamo e dobbiamo dimostrarlo. Godiamoci intanto questo momento.

Ci sono stati momenti difficili, le due sconfitte casalinghe, soprattutto quella con l’Athletic Palermo. Se non avessimo vinto la settimana successiva a Enna, veramente c’era il rischio di finire in quel momento la stagione. Il gruppo si è compattato e sono venute fuori prestazioni e vittorie.