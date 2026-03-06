Villa Arangea celebra l’8 marzo: dolci pensati per dire ‘grazie’ alle donne

Regina dell’8 marzo e simbolo della Festa della Donna: la mimosa è la protagonista nel laboratorio di Villa Arangea, insieme ad altre dolci proposte

Ci sono giornate che non hanno bisogno di grandi parole, ma di piccoli gesti capaci di raccontare affetto, gratitudine e ammirazione. La Festa della Donna è una di queste. Un momento per fermarsi, guardarsi negli occhi e dire semplicemente: grazie.

A Reggio Calabria, lo storico laboratorio artigianale Villa Arangea, guidato dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti, ha scelto di celebrare l’8 marzo con una proposta dolce, elegante e piena di significato. Perché, in fondo, i dolci migliori sono quelli che sanno parlare al cuore.

La regina dell’8 marzo: la torta mimosa

Non c’è Festa della Donna senza torta mimosa. Con la sua leggerezza, i colori delicati e la sua morbidezza, questo dolce è da sempre il simbolo dell’8 marzo.

Nel laboratorio di Villa Arangea la mimosa nasce da una lavorazione attenta e artigianale: pan di Spagna soffice, crema vellutata e una pioggia dorata di briciole che ricordano proprio il fiore simbolo della festa. Un dolce che racchiude semplicità, eleganza e un pizzico di poesia.

Le tartine mimosa: piccoli gesti pieni di dolcezza

Accanto alla torta tradizionale, Villa Arangea propone anche le tartine mimosa, piccoli capolavori di pasticceria pensati per chi ama condividere il gusto in modo delicato e raffinato.

Perfette per un regalo, per una pausa dolce tra amiche o per chi desidera celebrare l’8 marzo con un pensiero semplice ma curato.

Il cofanetto di mignon: un bouquet di dolci

Tra le proposte più apprezzate c’è il cofanetto di mignon assortiti, una selezione di piccole dolcezze artigianali che ricordano un vero e proprio bouquet.

Come i fiori, ogni mignon ha il suo carattere, il suo profumo, il suo sapore. Insieme formano una composizione elegante, perfetta per dire “ti voglio bene”, “grazie”, o semplicemente per regalare un sorriso.

Un dolce pensiero per celebrare chi rende il mondo più bello

La Festa della Donna è anche questo: un momento per riconoscere la forza, la sensibilità e la bellezza delle donne che ogni giorno fanno parte della nostra vita. Madri, figlie, sorelle, amiche, compagne.

Villa Arangea celebra questa giornata con la dolcezza che da sempre contraddistingue il suo laboratorio: dolci preparati con cura, passione e ingredienti selezionati, perché ogni occasione speciale merita un gusto indimenticabile.

Per l’8 marzo, a Villa Arangea, ogni dolce diventa un piccolo gesto di affetto. E a volte basta proprio questo per rendere una giornata… un po’ più bella.