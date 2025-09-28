Regionali, polemica di Toscano: ‘Violata la par condicio, Sky mi esclude dal confronto’
"A Democrazia Sovrana Popolare hanno riservato successivamente una mezz'oretta in splendida solitudine. Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino" la nota
28 Settembre 2025 - 16:50 | Comunicato Stampa
“In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due esponenti su tre, lasciandomi fuori dal confronto. A Democrazia Sovrana Popolare hanno riservato successivamente una mezz’oretta in splendida solitudine”.
Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare.
“Noi riteniamo che questa scelta – afferma il candidato Toscano – non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia. Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto. Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza. Chiediamo all’AGCOM di intervenire” ha concluso Toscano.