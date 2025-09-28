Regionali, polemica di Toscano: ‘Violata la par condicio, Sky mi esclude dal confronto’

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare.

“Noi riteniamo che questa scelta – afferma il candidato Toscano – non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia. Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto. Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza. Chiediamo all’AGCOM di intervenire” ha concluso Toscano.