Toscano: ‘ I meriti del presidente Gallo vanno oltre quelli sportivi’

Nella lunga chiacchierata tra il tecnico Mimmo Toscano ed i tifosi, diversi sono stati gli aspetti toccati

Leggi anche

L’allenatore amaranto, che conosce molto bene la città di Reggio, ha voluto sottolineare un aspetto che va oltre quello prettamente sportivo e riguarda l’arrivo del presidente Luca Gallo nella nostra città:

“Sono contento delle parole espresse e la stima che il presidente Luca Gallo nutre nei miei confronti, ma non avevo bisogno di sentirle. Il primo vero protagonista di tutto questo in realtà è proprio lui. Non ci fosse stato lui ad investire su squadra e quindi su questa città, di cosa parlavamo? Grazie da cittadino di Reggio prima che da allenatore della Reggina. Questa era una città priva di sogni, triste, abbattuta, con Luca Gallo è cambiato tutto, riportando entusiasmo e voglia e finalmente a Reggio si parla nuovamente di Reggina“.