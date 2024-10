Toscano: ‘Rivas e Menez ci sono. Vogliamo la vittoria’

Intervento del tecnico Mimmo Toscano a Reggina Tv, a tre giorni dalla sfida con la Spal: “A Bologna è stata fatta una buona gara fino al loro gol, senza nulla rischiare e con un buon palleggio. Poi è normale che quando sono entrati in campo giocatori di qualità superiore ci hanno messo qualcosa in più, anche se in due circostanza potevamo fare gol. Faty stava crescendo fisicamente e mi dispiace per questo infortunio.

Rivas e Menez si sono aggregati al gruppo, Guarna e Cionek a riposo precauzionale, ci auguriamo di avere il difensore che sta stringendo i denti per un problema alla caviglia.

La Spal è una squadra forte, arriva dalla serie A ed ha tutti i mezzi per poterci tornare. Ha qualità e fisicità, noi siamo alla ricerca della nostra vittoria, la vogliamo fortemente, la meritavamo in diverse gare, ma l’abbiamo trovata solo una volta. Gli esterni della Spal? Noi abbiamo Liotti che ha fatto tre gol, non so chi si deve preoccupare di più, ma vedremo. Intanto bisogna arrivarci bene e noi faremo il massimo. Domenica sarà la sesta partita in quindici giorni, è necessario stare attentissimi e concentrati, i turni infrasettimanali ti tolgono sempre qualcosa.

Stiamo cercando di capire perchè in quelle gare che meritavamo di vincere questo non è accaduto. La fortuna fino ad un certo punto, poi devi andare a cercarla”.