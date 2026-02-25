Fondimpresa Calabria in tour con ‘Formare per crescere e innovare’: a Reggio il primo incontro in Confindustria

Appuntamento venerdì 27 febbraio nella sede di Confindustria a Reggio Calabria per parlare di formazione e innovazione. Presenti numerosi imprenditori del territorio

Si avvicina il primo appuntamento del tour promosso da Fondimpresa Calabria nell’ambito dell’iniziativa “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori”.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 9.30, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria in via del Torrione 96, si terrà il primo dei cinque incontri programmati in ogni provincia nel corso del 2026.

‘Formare per crescere e innovare’, si parte da Reggio Calabria

L’incontro di Reggio Calabria segna l’avvio ufficiale del roadshow regionale, ideato dall’Articolazione Territoriale Calabria di Fondimpresa con l’obiettivo di promuovere e divulgare gli strumenti di finanziamento della formazione continua messi a disposizione dal Fondo per le imprese aderenti.

I saluti istituzionali saranno affidati a Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria. Sarà poi Luigi Veraldi, Vicepresidente di Fondimpresa Articolazione Territoriale Calabria ad aprire i lavori.

Seguirà l’intervento di Raffaele Saccà, Componente del Comitato di Direzione Strategia e Sviluppo Fondimpresa. Una sessione sarà dedicata alle buone pratiche formative in azienda, con le testimonianze di: Angela Paola Chirico, External Relations – Employment & Territory Agrumaria Reggina Srl, Francesco Siclari, Amministratore Siclari Agostino Costruzioni Generali Srl e Alberto Casali, General Manager Administration Medcenter Container Terminal Spa.

Previsto inoltre un focus sulle ITS Academy, con l’intervento di Domenico Napoli, Direttore della Fondazione M.A.SK. ITS Academy.

Infine una tavola rotonda conclusiva, dedicata al tema “La formazione per crescere ed innovare”, vedrà la partecipazione di Umberto Barreca, Componente del Direttivo Confindustria Reggio Calabria, Gregorio Pititto, Segretario generale CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria, Beniamino Scarfone, Tesoriere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria e Vittorio Colosimo, Responsabile del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria.

Le conclusioni saranno affidate a Daniele Diano, Presidente di Fondimpresa Articolazione Territoriale Calabria.

L’incontro sarà moderato da Vincenzo Comi, direttore responsabile di CityNow.it.

Obiettivi e finalità dell’iniziativa

Il ciclo di incontri intende favorire una più ampia conoscenza dei canali di finanziamento disponibili, illustrare l’organizzazione di Fondimpresa sul territorio regionale e valorizzare le esperienze delle aziende calabresi che già utilizzano in modo efficace gli strumenti del Fondo.

Obiettivo? Stimolare un confronto tra i principali stakeholder della filiera formativa territoriale e regionale, promuovendo un dibattito qualificato sul tema delle competenze quale leva strategica per la crescita e l’innovazione delle imprese.