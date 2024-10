Tra passato e futuro. A Reggio Calabria l’inaugurazione del ‘Mambù’

Tutto pronto per l’inaugurazione del ‘Mambù’. Sabato 8 giugno la prima serata del nuovo locale situato sul lungomare reggino, locale che si propone di essere punto di riferimento per la movida reggina.

In realtà si tratta di un luogo conosciuto da tutti, reggini e non. Il ‘Mambù’ infatti è la zona d’intrattenimento musicale e night-life del Pepy’s Beach, stabilimento balneare presente da oramai un decennio a Reggio Calabria.

Il marchio storico Pepy’s rimane per il ristorante e pizzeria, ‘Mambù’ invece il nome scelto per la zona del locale dedicata alla musica disco, live e all’intrattenimento in genere.

‘Mambù’ si presenta con un look rinnovato rispetto al Pepy’s Beach del passato, in previsione di un restyling che sarà completato nell’estate 2020.

Saranno diverse le serate organizzate ogni settimana, intrattenimento per tutti i gusti. Dalla musica latino-americana come sempre affidata a Progetto Salsa, passando per la musica commerciale, anni ’70-80 e le serate a tema universitario, in un mix di culture e generi.

Previsti numerosi ospiti al Mambù nel corso dell’estate 2019, che saranno svelati man mano nelle prossime settimane.

Sabato 8 giugno evento inaugurale affidato ad Enzo Romeo e lo staff di Rcb, una serata da non perdere per accogliere nel migliore dei modi l’estate.

In consolle i dj Enzo Romeo, Antonio Paso (con il pre serata gestito da Progetto Salsa) e Piros, Doc Condello e Enris i vocalist che animeranno la serata.

Al Mambù un..mare di novità, non solo da vedere ma anche da sentire.