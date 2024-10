Tradizioni popolari Calabresi protagoniste nella TV Australiana

La Calabria gastronomica torna protagonista in TV, questa volta in quella Australiana, nella trasmissione “Calabria in tavola” il nuovo programma in onda su rete Italia Melbourne, che farà conoscere le antiche ricette e i metodi di lavorazione dei prodotti che rappresentano al meglio la nostra

regione.

A essere selezionati tra centinaia di autorevoli aspiranti, provenienti da tutta l’Australia, sono stati scelti a rappresentare le antiche tradizioni gastronomiche Calabresi, lo chef Sandro Isabella, Ambasciatore del Menu tipico Lametino e presidente nazionale della delegazione Australiana

dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi e il vice presidente dell’Accademia, il maestro Gaetano Scalise.

Nella prima dimostrazione saranno chiamati a realizzare ed a illustrare in una sorta di tutorial per i migliaia di telespettatori, le caratteristiche e modalità di preparazione di uno dei prodotti più rappresentativi della Calabria, le soppressate.

Nelle successive puntate saranno presentate tantissime buone ricette della tradizione, tra le quali quelle della cucina di “strettissimo magro”, cucina strettamente legata alla Spiritualità di San Francesco di Paola.