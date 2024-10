Tragedia di Ischia, il Consiglio regionale osserva un minuto di raccoglimento

Il Consiglio regionale della Calabria, a inizio della seduta odierna, ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Ischia

Ha detto il presidente Filippo Mancuso: “Doverosamente esprimo, a nome del Consiglio regionale, sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime e di vicinanza e solidarietà alla comunità di Ischia colpita dal violento nubifragio. Contemporaneamente, il Consiglio regionale della Calabria esprime gratitudine alle donne e agli uomini impegnati, con abnegazione e coraggio, nelle attività di soccorso”.

Ha aggiunto: “Sono eventi che ribadiscono l’urgenza di intervenire, ognuno per la propria responsabilità, per fronteggiare sia il rischio del dissesto idrogeologico che riguarda gran parte del territorio italiano, che le cause dei cambiamenti climatici che hanno effetti disastrosi sull’atmosfera del nostro pianeta e sulle vite di tutti noi.

Su queste tragiche vicende in Italia è necessario un cambio di passo, per garantire la sicurezza dei cittadini non solo nell’emergenza. E non c’è dubbio che sia la prevenzione il rimedio indispensabile, su cui concentrare le politiche nazionali e locali e le risorse che occorrono, per tutelare efficacemente ambiente e territori”.