Tragedia a Santo Stefano in Aspromonte: uomo perde la vita in piazza

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Santo Stefano in Aspromonte nella giornata di ieri. Un uomo di 44 anni ha perso improvvisamente la vita.

Giuseppe Priolo è stato colto da un malore purtroppo fatale. L’uomo era appena uscito dal tabacchino in piazza Romeo quando si è accasciato improvvisamente.

I presenti hanno cercato subito di aiutarlo chiamando i soccorsi e cercando di rianimarlo. L’ambulanza, arrivata immediatamente, con i volontari della Croce Rossa di Santo Stefano, sono intervenuti, eseguendo per oltre un’ora il massaggio cardiaco.

Purtroppo non c è stato nulla da fare. Giuseppe Priolo non si è più ripreso.

Intanto dai Comuni vicini erano stati portati anche due defibrillatori.

A rendere ancora più triste l’evento di ieri è stato l’immediato intervento, purtroppo vano, anche della zia, medico condotto del paese.

Scossa l’intera comunità reggina che, a distanza di pochi giorni da un’altra tragedia, si trova a dover affrontare un’altra prematura scomparsa.

Il cordoglio dell’Adspem e dell’amministrazione di Santo Stefano in Aspromonte

“Devastata da una così tragica notizia, con profonda tristezza, l’Adspem di Santo Stefano, in tutte le sue componenti, si unisce al dolore della famiglia del caro consigliere, donatore, compaesano, amico, Peppe Priolo. Sempre porteremo con noi il suo encomiabile esempio di gioiosa e pura generosità verso il prossimo. Con commozione, rivolgiamo un ringraziamento a Peppe ed alla sua famiglia, per averci sempre accompagnato, con passione e sensibilità, nel nostro operato”.

Anche il sindaco Francesco Malara e l’intera amministrazione di Santo Stefano in Aspromonte esprime le proprie condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di amici e parenti per la tragica perdita di Giuseppe.