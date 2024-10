Trapani: il presidente Antonini motiva il costo della maglia celebrativa dopo le polemiche

Nei giorni scorsi e dopo la conquista della promozione in serie C grazie alla vittoria sul Siracusa, la società del Trapani ha lanciato l’iniziativa riguardante la vendita delle maglie celebrative, ma il costo, euro 500, aveva scatenato polemiche tra i tifosi. Il presidente Valerio Antonini, nel corso di una intervista rilasciata a Telesud, ne ha spiegato il motivo: “Ho intenzione di dare in beneficenza il ricavato di queste maglie. Ci sono molte associazioni in città che ci chiedono aiuto e chiedono di intervenire. Daremo l’intero ricavato alla fine di questa vendita proprio in beneficenza, andando a scegliere insieme ad Ambra (Ilari vicepresidente) quelle che sono le categorie che secondo noi necessitano di più, dando questo contributo che indirettamente sarà dato dalla città”.

Nel frattempo la squadra, con la promozione già acquisita, non ha fatto sconti al Portici ancora in lotta per la salvezza e lo ha battuto in maniera schiacciante con il punteggio di 0-5.