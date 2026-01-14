Calcio – Trapani, Binda: ‘Potrebbero esserci gli estremi per l’esclusione dal campionato’
Già esclusa la compagine siciliana dal campionato di serie A di basket
14 Gennaio 2026 - 11:40 | Redazione
Momenti difficili, anzi difficilissimi per il patron Valerio Antonini. Dopo l’esclusione dal campionato di serie A di basket del Trapani Shark, c’è il rischio elevato che la stessa cosa accada anche per la squadra di calcio, secondo quanto riferisce in un post su facebook il noto giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘ Nicola Binda: “Anche il Consiglio di Stato respinge l’istanza del Trapani. E adesso il 22 può arrivare un’altra penalizzazione: potrebbero esserci gli estremi per l’esclusione dal campionato. Come nel basket“.