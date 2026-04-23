Trapani: il Collegio di Garanzia del Coni conferma la penalizzazione. Furia Antonini, le dichiarazioni

Non si ferma lo scontro tra il Trapani e la giustizia sportiva. Il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il ricorso del club siciliano contro i 7 punti di penalizzazione già confermati in precedenza, una decisione che si inserisce nel quadro dei 25 punti complessivi tolti in questa stagione e che ha di fatto certificato la retrocessione in Serie D con una giornata d’anticipo.

Il presidente Valerio Antonini, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il nuovo stop incassato davanti al CONI, il numero uno granata ha già indicato i prossimi due snodi della vicenda: la Corte Federale d’Appello dovrà pronunciarsi sui 5 punti di penalizzazione legati alla scadenza del 16 febbraio, mentre nella settimana successiva sarà ancora il CONI a esaminare l’altro fronte aperto, relativo ad altri 5 punti connessi alla scadenza del 16 dicembre.

Nella visione di Antonini, la data chiave resta comunque quella dell’8 maggio. È lì che il Trapani punta a giocarsi la carta ritenuta più importante, davanti alla commissione tributaria, nel tentativo di ribaltare l’intera vicenda anche fuori dall’ambito della giustizia sportiva. Uno scenario che lascia aperta la possibilità di una battaglia ancora lunga, nonostante la retrocessione già maturata sul campo e nei tribunali sportivi.

Le pesanti dichiarazioni di Antonini

“Sono riusciti a respingere anche questo ricorso nonostante le schiaccianti ed evidenti documentazioni allegate. È uno scandalo senza precedenti. Ora che ci possiamo aspettare da domani in CFA e la prossima settimana sempre dal Coni per gli altri 10 punti che abbiamo richiesto? Solo la sentenza dell’8 (maggio) li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo“.