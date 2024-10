Comunali Reggio, Atam attiva il trasporto gratuito per i cittadini disabili

La Città di Reggio Calabria in accordo con l’ATAM Spa, ha predisposto un servizio di trasporto gratuito al seggio elettorale per le persone con invalidità e per i disabili in carrozzina.

In occasione delle Consultazioni Elettorali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha attivato, in accordo con ATAM, il servizio di trasporto gratuito dal luogo di residenza al seggio elettorale per i cittadini affetti da invalidità permanente al 100% e per i cittadini disabili in carrozzina, che si trovino per tali ragioni nella impossibilità di raggiungere autonomamente il seggio elettorale.

Si invitano i cittadini interessati a voler effettuare la prenotazione entro e non oltre le ORE 17.30 DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE.

Le prenotazioni potranno essere effettuate via email al seguente indirizzo: dianno@atam-rc.it, inviando il modello di domanda disponibile QUI.

Qualora non si abbia la possibilità di trasmettere l’istanza e la documentazione via mail, sarà possibile prenotare il servizio al seguente recapito telefonico:

0965 620121 interno 256 DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE A GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00.

Al momento della prenotazione verranno richiesti:

dati anagrafici del soggetto richiedente;

dati anagrafici dell’eventuale accompagnatore;

indirizzo dell’abitazione;

seggio elettorale (numero del seggio e sede) individuabile dalla tessera elettorale;

recapito telefonico;

dati inerenti il certificato di invalidità.

Il servizio, totalmente gratuito, non comprende l’accompagnamento dall’abitazione al mezzo, né dal mezzo al seggio elettorale. In caso di necessità si specifica che sarà possibile prenotare il servizio anche per un accompagnatore, restando inteso che il servizio per quest’ultimo potrà essere svolto soltanto dall’abitazione del richiedente.