Traversata dello Stretto, tutto pronto per la 61ª edizione: iscrizioni al via

Fervono i preparativi per la nuova ambiziosa edizione della Traversata dello Stretto.

Giunta alla sua 61esima edizione, la grande classica del nuoto di fondo si appresta a ricevere le proprie candidature. Sta, infatti, arrivando quel momento dell’anno dove serve essere velocissimi, quasi più rapidi delle bracciate di Sanzullo (ultimo vincitore della gara nel 2024).

Il 2 maggio alle ore 12:00 si apriranno le iscrizioni per via telematica sul sito ufficiale della competizione “traversatadellostretto.it”. La manifestazione, essendo a numero chiuso, vedrà al via il prossimo 3 agosto 40 atleti agonisti e 40 master. Come ogni anno si prevede la corsa all’ultimo “click” per riuscire a rientrare tra gli 80 partecipanti complessivi.

I CRITERI

Vengono confermati tutti i principi in vigore per gli atleti vogliosi di confrontarsi con i 6 chilometri di percorso. Sono ammessi alla competizione gli italiani tesserati Fin, ma anche gli stranieri appartenenti alle rispettive federazioni nazionali federate alla Fina o alla Len. Ogni società sportiva potrà pre-iscrivere un

numero massimo di 4 atleti agonisti e 4 master. La priorità sarà dettata dall’ordine cronologico di ricezione della pre-iscrizione. Terminate le operazioni, sarà redatta e resa pubblica la start list provvisoria. Verrà dato spazio a cinque atleti testa di serie, nazionali e ai primi classificati assoluti e master maschile e femminile dell’edizione 2024.

Nel caso di impossibilità a partecipare, si potrà ssere sostituiti da un nuotatore riserva della stessa società.

L’ORGANIZZAZIONE

Immancabile l’impegno del Centro Nuovo Villa, in prima linea per mettere in piedi la Traversata dello Stretto. Oltre ai responsabili Mimmo Pellegrino, Bruno Pecora, Alfredo Laganà e tutto il loro nutrito staff, a collaborare a stretto contatto per la buona riuscita della manifestazione è presente il Comune di Villa San Giovanni. I rappresentanti della città villese, con grande soddisfazioni da parte di tutti, sono oramai a tutti gli effetti co-organizzatori della grande classica del nuoto di fondo.

Confermato anche quest’anno il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria – la quale ha storicizzato l’evento – la Lega Navale Italiana sezione Villa San Giovanni, la Piscina Il Corallo, la Corporazione Piloti Stretto Messina e Progetto 5. Tutti pronti a scaldare i motori per mettere ancora una volta in palio il Trofeo Mimmo Chirico in una gara che vive di emozioni sempre e comunque.