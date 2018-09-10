E’ uno studente del Liceo Scientifico ‘L.da Vinci’ di Reggio Calabria, si chiama Rubens Alessio Martino e potrebbe aver risolto un problema che impegna i matematici da tremila anni. Intervistato da ‘Le Iene‘ ha anche sfidato la redazione di Italia Uno con un gioco difficilissimo. A soli 13 anni spiega di aver scoperto una formula che potrebbe risolvere un dilemma che affligge i matematici di tutto il mondo.

“E’ una formula in grado di calcolare tutti i numeri primi in successione. Finora non ci era mai riuscito nessuno. Se la formula fosse corretta sarebbe utile per la crittografia e anche per svelare alcune password ed utilizzata dalle banche come sistema protettivo. Ho provato a scrivere all’Unione italiana dei matematici ma preferire prima di inviare la formula di confrontarmi faccia a faccia“.