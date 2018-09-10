Tredicenne reggino intervistato a Le Iene scopre formula matematica ‘rivoluzionaria’
Studente del Liceo Da Vinci, a 13 anni dice di aver scoperto una formula per calcolare i numeri primi e sfida la redazione de Le Iene
10 Settembre 2018 - 12:53 | di Vincenzo Comi
“E’ una formula in grado di calcolare tutti i numeri primi in successione. Finora non ci era mai riuscito nessuno. Se la formula fosse corretta sarebbe utile per la crittografia e anche per svelare alcune password ed utilizzata dalle banche come sistema protettivo. Ho provato a scrivere all’Unione italiana dei matematici ma preferire prima di inviare la formula di confrontarmi faccia a faccia“.
Rubens tra pochi giorni tornerà a frequentare la seconda superiore del liceo scientifico Leonardo Da Vinci.
La formula ‘pericolosa’ e la bellezza della matematica
“Per vedere la bellezza della matematica basta saper giocare con i numeri. La tecnica è quella“. Una formula ‘pericolosa’ se si pensa che potrebbe essere usata per riconoscere le password dei nostri account virtuali, quelle bancarie per esempio.
Il 17 settembre Rubens tornerà tra i banchi di scuola del Liceo L. Da Vinci. Attorno a sè, ne siamo sicuri, si ritroverà amici ed insegnanti che gli rivolgeranno decine di domande sulla nuova scoperta.
L’augurio di CityNow al giovane matematico
L’augurio di CityNow è quello di continuare ad amare la matematica come fatto finora nella speranza che sia questa si la prima scoperta di una lunga serie.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie