Urban trekking a Monterosso Calabro: camminare per riscoprire bellezza, storia e comunità

Sabato 28 giugno 2025 un’intera serata dedicata alla scoperta lenta del borgo tra natura, arte, cultura e memoria condivisa

Camminare per conoscere, fra natura e cultura, per osservare con altri occhi ciò che spesso diamo per scontato e rallentare. Con questo spirito torna, sabato 28 giugno 2025, il 6° Urban Trekking a Monterosso Calabro, organizzato dall’Associazione Familia De Rubro Monte.

Una passeggiata tra storia, arte e tradizioni, pensata per tutti coloro che desiderano vivere Monterosso da una prospettiva diversa, lenta ed autentica attraverso la scoperta di un’area remota ed affascinante del borgo.

Alla domanda “Perché la Bassolata?” – risponde il Presidente dell’Associazione, Dott. Giuseppe Crispino, “è uno dei Rioni più ricchi di storia, affetti e ricordi mai sopiti per chi è cresciuto a Monterosso, nonché un’area ricca di ispirazione per chi la visiterà la prima volta”.

Il Programma della Giornata prevede numerose sorprese fra tappe ricche di stimoli artistici, storici, naturali e paesaggistici.

Il Raduno, in Piazza Carmine, è previsto per le ore 17. Qui, dopo il ritrovo dei partecipanti, la loro accoglienza e registrazione, si procederà alla distribuzione dei gadget ed alla diffusione di alcune informazioni utili.

In seguito, prenderà il via il percorso urbano che ci condurrà attraverso stradine e scorci suggestivi, fino al cuore del Rione Bassolata.

A metà percorso, circa, in via Regina Margherita i partecipanti e tutta la comunità assisteranno ad un momento molto emozionante: la prima tappa artistica della passeggiata vedrà l’l’inaugurazione del restauro della “porta dei Leoni”, ingresso che un tempo conduceva al Convento dei Camaldolesi, oggi chiamato “Camanduli”. I leoni sono simbolo di vigilanza, forza e spiritualità, restituiti alla comunità grazie a un attento intervento voluto dall’Associazione Familia de Rubro Monte, realizzato da maestri artigiani e sotto la super visione del Maestro Giuseppe Farina.

Lo stesso artista sarà protagonista, poco dopo, della seconda tappa artistica quando, dopo l’arrivo alla Bassolata, giunti a destinazione, si terrà un secondo momento inaugurale: una nuova opera d’arte donata dal Maestro Giuseppe Farina, un gesto che arricchisce ulteriormente il patrimonio culturale del paese.

In seguito, inizierà la festa con degustazione di prodotti tipici, accompagnata da musica popolare dal vivo creando, nel rione, un’atmosfera gioiosa e coinvolgente.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Monterosso Calabro, la partnership di aziende ed il contributo di associazioni locali, volontari e cittadini che ogni anno rendono questo evento un momento speciale di comunità e condivisione.

Per partecipare è consigliato prenotarsi sul sito ufficiale dell’associazione:www.familiaderubromonte.it